Barillà: «Convinto della mia scelta, al Monza c’è un progetto importante»

Antonino Barillà, centrocampista del Monza, ha parlato della propria scelta di trasferirsi nel club neo promosso in Serie B

Antonino Barillà, centrocampista del Monza, ha parlato al canale ufficiale del club di trasferirsi nella squadra allenata da Brocchi. Ecco le sue parole:

MONZA – «A Monza c’è un progetto importante, ho accettato la loro proposta perché è un club ambizioso che vuole raggiungere la massima serie il prima possibile. Sono stato davvero molto coinvolto da questo progetto. Ho lasciato la Serie A, è vero, ma sono in una piazza che la A la merita»

OBIETTIVI – «Con il gruppo forte, come c’è qui, sicuramente potremmo fare cose buone, ho visto che giocano bene e che hanno fame di portare a casa risultati: l’impatto, nella serata contro il Milan, è stato positivo, abbiamo fatto una bella partita che ci è servita anche per mettere minuti nelle gambe. Io qui porto massimo impegno e voglia di aiutare i miei compagni, voglio centrare l’obiettivo di tutti: sto cercando di entrare in forma il prima possibile, dobbiamo sfruttare al meglio i 15 giorni che rimangono»

BERLUSCONI – «Spero di conoscerlo presto, gli faccio gli auguri di una pronta guarigione»