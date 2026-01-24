Torino, Baroni in conferenza post Como: «Sento la fiducia del club, non penso alle dimissioni». Poi svela cosa ha detto ai tifosi

Baroni in conferenza post Como, ecco le dichiarazioni del tecnico del Torino ai margini della partita di Serie A, le parole del mister granata

Una cosa è certa: Marco Baroni, almeno fino alla prossima gara contro il Lecce, sarà il tecnico del Torino. Il club di Via Viotti ha infatti rinnovato la propria fiducia al mister di Firenze, malgrado l’ultima sconfitta dei granata per 0-6 in casa del Como. Si assume le proprie responsabilità il tecnico e fa mea culpa a più riprese nel corso della conferenza stampa post partita. Ma guarda con una cauta e timida fiducia (forse indispensabile per non scivolare nell’oblio della disperazione) alla forza del proprio gruppo per rimettere le cose in ordine. «Abbiamo tutte le risorse e le energie per venire fuori da questa situazione», spiega l’ex Lazio. Che sa di un ‘ora o mai più’ a meno di sette giorni dalla prossima – e decisiva gara con il Lecce.

Buonasera Baroni. Oggi mancavano dei giocatori, ma la sensazione è che non ci sia stata reazione…

«Non penso ai giocatori che mancavano, mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo trovato una squadra più forte di noi, che ci ha superato dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo pagato questo soprattutto dopo il rigore, la squadra è uscita dal campo. Mi assumo io la responsabilità di questo. È chiaro che è un momento di difficoltà, solo attraverso la compattezza da parte nostra si trovano le soluzioni per uscire fuori da questa situazione».

Quanto è deluso? E quanta speranza c’è di invertire la rosa?

«L’unica delusione è da me stesso, non dai giocatori. Sta a me, ora, trovare le soluzioni».

Sente la fiducia da parte della società? L’hanno rassicurata?

«C’è un rapporto… Non ho mai sentito così tanta fiducia intorno a me. Se mi hanno ribadito la fiducia? Me l’hanno ribadita».

Buonasera mister Baroni. Lei sente di avere la squadra in mano?

«Assolutamente. Potrei elencare altre situazioni. Per gli anni e l’esperienza che ho, so come si esce da queste situazioni. Come ho detto prima, c’è da mettere la testa, tutti insieme, con grande compattezza e unione. E io devo trovare le soluzione».

Buonasera Baroni, avete visto in che posizione siete in classifica?

«Assolutamente»

Pensa a dimettersi? E cosa vi hanno detto i tifosi?

«No, assolutamente. I tifosi hanno tutte le ragioni per dirci quello che dovevano dirci, dopo una sconfitta con questo punteggio… Io ho portato lì la squadra con il dolore nel petto e ci siamo presi giustamente la contestazione come è giusto che sia».

Cosa avete detto ai tifosi e cosa dirà alla squadra?

«Scusa. Cos’altro si può dire in una situazione simile? Ti devi solo scusare, solo questo».

LEGGI ANCHE – Torino, Baroni confermato e squadra in ritiro. Cos’è successo dopo il Como