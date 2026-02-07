Baroni post Fiorentina Torino: «Messo in campo tutto quello che avevamo». Poi parla così dei nuovi arrivati

Marco Baroni interviene a Sky dopo Fiorentina Torino 2-2, ecco le dichiarazioni del mister ai margini del match del Franchi

Vantaggio, rimonta e controsorpasso. E’ successo di tutto nei 90 minuti (più, decisivo, recupero) al Franchi. Lo dimostra lo scatto da centometrista inscenato da Marco Baroni dopo il gol del definitivo 2-2 di Maripan. Contro la Fiorentina il Torino salva la reazione finale e alcune certezze (vedi un sempre più in forma Casadei), non si può dire lo stesso per alcuni errori difensivi e in fase di impostazione. «Oggi la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva», dice Baroni ai microfoni di Sky Sport ai margini della gara, sentiamo alcuni estratti salienti del suo intervento.

Buonasera Baroni, si è ripreso dopo lo scatto del gol di Maripán? Un Toro passivo per buona parte del secondo tempo passivi, poi moto d’orgoglio

«Nel primo tempo la squadra ha fatto molto bene, siamo stati anche vicini al 2-0. Poi è chiaro che a inizio secondo tempo abbiamo commesso un errore in uscita, un po’ regalando questo gol. Io devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, venivamo da un impegno infrasettimanale di Coppa con poche ore di recupero, quindi non è facile preparare poi queste partite. Valutare che abbiamo passato anche un momento di emergenza con 10 infortunati, erano al rientro, io li ho dovuti centellinare. Quindi la voglia e la determinazione con cui la squadra ha ripreso il risultato mi è piaciuta. Complimenti ai ragazzi veramente».

Quanto pesa l’assenza di Vlašić nel Torino?

«Vlasic è insostituibile per noi. Quando manca ognuno deve dare qualcosa in più per non far sentire l’assenza. E’ chiaro, questo lo sappiamo. Oggi la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva, questa è la cosa più importante».

Baroni, Anjorin è stato fondamentale nella fase finale del match. Che giocatore sarà quando sarà a regime?

«Anjorin ha tanta qualità, ha avuto qualche problemino dal punto di vista fisico. Oggi davvero mi è piaciuto per come è entrato, anche lui ha bisogno di giocare; è stato molto fermo quest’anno. Stessa cosa Ilkhan, rientrava da un crociato, all’inizio si vedeva ma doveva creare quegli adattamenti. Ora sta bene, secondo me è un giocatore che sta crescendo. Anche lui sta pagando le partite ravvicinate. Non aveva l’abitudine a… fare partite ravvicinate con questo tipo di minutaggio. Sono contento perché anche i ragazzi arrivati hanno tutti grandissime motivazioni. Quello che cercavamo era questo, adesso dobbiamo lavorare per migliorare la classifica, c’è da costruire. Finalmente avremo una settimana intera per lavorare, siamo arrivati da un ciclo di partite… 6 partite in 21 giorni. Per noi ora è importante lavorare e fare la settimana normale».

