Baroni: «Lazio, bisogna ritrovare la vittoria in casa. I ragazzi mi hanno fatto capire questa cosa» - Calcio News 24

Baroni, tecnico della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Parma

Ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Lazio Baroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro il Parma. Le parole del tecnico biancoceleste.

LA SITUAZIONE – «Ci manca la vittoria in casa, ma la squadra deve stare dentro la prestazione e dare continuità a quello che ha fatto. Quello che ho chiesto è stare nella partita, prestazione massimale: solo così possiamo ottenere ciò che vogliamo e che merita il nostro pubblico. In questo momento i ragazzi devono solo pensare al campo. Oggi giochiamo contro una squadra attenta e determinata, noi dobbiamo stare pallone su pallone. I dettagli fanno parte della prestazione con grande voglia, fame e determinazione. È una partita difficile, ma sono sicuro che faremo una grande gara. Nuno Tavares? Sta recuperando, in questo momento sta facendo bene Pellegrini. Oggi si deve ripetere, così come tutti i suoi compagni. Ci vuole una partita di grande veemenza e aggressività. Nuno è importante, lo aspettiamo. Credo che presto possa tornare in squadra. Isaksen? È sempre stato un giocatore che sa coprire, in Nazionale fa anche l’esterno nei quattro. Deve determinare lì davanti e lo sta iniziando a fare. Gli ho chiesto di cercare con convinzione la giocata, anche sbagliando»