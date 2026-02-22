Baroni Torino, dall’ipotesi dell’esonero al nome di D’Aversa, cosa sta accadendo intorno al futuro del tecnico dei granata

Silenzio stampa. È stata questa la prima (non) risposta di Marco Baroni al ko contro il Genoa. Il tecnico non è intervenuto ai microfoni dei media accreditati, come invece accade di consueto, lasciando quindi il Marassi di Genova senza rilasciare dichiarazioni. Un silenzio quasi ossimorico, se immaginiamo il rumore dei pensieri dell’allenatore, e delle parole che proprio in questi istanti staranno pronunciando il patron del Toro Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi. Una cosa è certa: mai come in questo momento, sin dall’inizio della sua esperienza all’ombra della Mole, il tecnico è stato vicino all’esonero.

Sia chiaro, una decisione “ufficiale” (come si suol dire in questi casi), non è ancora arrivata. Quel che è sicuro però è che sono in corso incessanti valutazioni da parte dell’alto comando del Torino e che i margini di possibilità di proseguire col mister ex Lazio sembrano davvero sottili. Baroni paga una stagione iniziata male e proseguita, se possibile, peggio. E che oggi, con un distacco sulla zona salvezza risicato, rischia di terminare in maniera drammatica.

Per quanto, come più volte ripetuto, parlare già di un “dopo Baroni” sarebbe attualmente precipitoso, è indubbio che nel perimetro delle valutazioni di Cairo e del suo staff rientrino anche i nomi di chi – eventualmente – potrebbe prendere il suo posto. Come anticipato dal portale ToroZone un papabile candidato sondato sarebbe Roberto D’Aversa. Un sondaggio, appunto, dal quale solo nelle prossime ore scopriremo se potrà germogliare qualcosa di più.