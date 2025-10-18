Torino News
Baroni, conferenza stampa Torino Napoli 1-0: le dichiarazioni del tecnico post gara
Marco Baroni in conferenza stampa, le dichiarazioni del tecnico granata ai margini di Torino Napoli, così il mister dei piemontesi parla ai giornalisti
(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Grande impresa del Torino che batte il Napoli 1-0. A decidere il match l’ex di turno Giovanni Simeone al 31′ del primo tempo. Dopo una ripresa permeta dall’assedio partenopeo il brivido finale arriva al 94′, quando il pareggio siglato da Lang viene annullato per fuorigioco dopo l’intervento del VAR, consegnando tre punti fondamentali ai padroni di casa. Sentiamo il tecnico Marco Baroni ai margini della gara, le sue parole rilasciate in risposta alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa oggi:
La conferenza stampa di Marco Baroni dopo Torino Napoli:
Ancora qualche minuto di attesa, le parole del tecnico dopo Torino Napoli saranno riportate qui a breve
Torino Napoli, finale ad alta tensione all’Olimpico! Annullata una rete Lang al 93′ ma non finisce qui! Spunta l’esito a sorpresa del VAR
Pagelle Torino Napoli: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita