 Baroni, conferenza stampa Torino Napoli: le parole post gara
Connect with us

Torino News

Baroni, conferenza stampa Torino Napoli 1-0: le dichiarazioni del tecnico post gara

Published

13 minuti ago

on

By

Baroni Inter Torino

Marco Baroni in conferenza stampa, le dichiarazioni del tecnico granata ai margini di Torino Napoli, così il mister dei piemontesi parla ai giornalisti

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Grande impresa del Torino che batte il Napoli 1-0. A decidere il match l’ex di turno Giovanni Simeone al 31′ del primo tempo. Dopo una ripresa permeta dall’assedio partenopeo il brivido finale arriva al 94′, quando il pareggio siglato da Lang viene annullato per fuorigioco dopo l’intervento del VAR, consegnando tre punti fondamentali ai padroni di casa. Sentiamo il tecnico Marco Baroni ai margini della gara, le sue parole rilasciate in risposta alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa oggi:

La conferenza stampa di Marco Baroni dopo Torino Napoli:
Ancora qualche minuto di attesa, le parole del tecnico dopo Torino Napoli saranno riportate qui a breve

Related Topics:

Torino News

Torino Napoli, finale ad alta tensione all’Olimpico! Annullata una rete Lang al 93′ ma non finisce qui! Spunta l’esito a sorpresa del VAR

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

18 minuti ago

on

18 Ottobre 2025

By

Conte
Continue Reading

Torino News

Pagelle Torino Napoli: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Published

33 minuti ago

on

18 Ottobre 2025

By

Buongiorno
Continue Reading