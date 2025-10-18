Torino Napoli, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la settima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Oggi, sabato 18 ottobre 2025, lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro dell’atteso scontro tra Torino e Napoli. I granata, in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione fatto di alti (pochi) e bassi (tanti), ospitano la capolista partenopea, determinata a consolidare la sua posizione. La squadra di Antonio Conte invece, che ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti in trasferta, si presenta con una difesa solida e un attacco prolifico: l’esatto contrario di quanto palesato fino a questo momento dai padroni di casa. Insomma, che ci siano tutti i presupposti per un risultato già deciso in partenza? Non la pensa così mister Marco Baroni, pronto a regalare – almeno stando alle premesse della vigilia – una partita di livello. Non ci resta che attendere le 18 in punto per il calcio d’inizio della sfida valida per la settima giornata di Serie A. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Napoli.

23′ – Si alzano i ritmi: fiammate da ambo le parti, nessuna occasione davvero pericolosa da segnalare

17′ – Punizione pericolosa per il Napoli: De Bruyne si incarica della battuta, il suo tiro si abbassa al punto giusto ma non impensierisce Israel

14′ – Palo di Vlasic! Azione solitaria del numero dieci granata. Il croato tira dal limite dall’area e becca il palo interno, piemontesi ad un passo dal gol

10′ – Ritmi bassi in questi primi dieci giri di orologio

7′ – Ci prova il Torino: bel pallone filtrante per Pedersen sulla corsia. Ferma tutto Spinazzola

5′ – Possesso Napoli: i partenopei sembrano mantenere il pallino del gioco in questa fase

2′ – Stadio sold out, tantissimi i tifosi partenopei presenti (ben oltre il solo settore ospiti)

🔴1′ – Il match è iniziato

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Simeone.

A disposizione: Popa, Paleari, Masina, Ismajli, Lazaro, Biraghi, Dembélé, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Adams, Zapata, Njie.

Allenatore: Marco Baroni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa; McTominay; Hojlund.

A disposizione: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Buongiorno, Beukema, Olivera, Gutierrez, Elmas, Vergara, Lucca, Lang, Politano.

Allenatore: Antonio Conte.