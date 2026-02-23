Baroni Torino, ufficiale l’esonero: il comunicato del club – FOTO

Baroni Torino, ufficiale l’esonero dell’allenatore, ecco il comunicato ufficiale del club, i dettagli e le motivazioni

Come raccontato già ieri nel tardo pomeriggio, qui sulle colonne di Calcionews24, l’avventura di Marco Baroni sulla panchina del Torino è terminata. La notizia, appunto, circolava già da tempo e pochi istanti fa il club di Via Viotti ha posto il proprio timbro per confermarla tramite un comunicato apparso direttamente sui propri portali ufficiali.

Fatale per l’ex allenatore della Lazio la sconfitta di domenica pomeriggio a Genova contro il Genoa per 3-1. Ennesima debacle inanellata, l’ultima di una lunga fila. Il capolinea di un’avventura (quella dell’allenatore toscano all’ombra della Mole) iniziata male e che rischiava di terminare in maniera inesorabilmente drammatica. I 47 gol subiti in 26 partite e il distacco – sempre più risicato – sulla zona retrocessione sono l’istantanea di una squadra platealmente in difficoltà (per usare un eufemismo), bisognosa di un cambio di direzione. Vediamo dunque la nota della società, finita (insieme al suo ormai ex allenatore) ancora una volta nel mirino delle critiche della tifoseria.

BARONI TORINO – Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera.