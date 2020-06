Barreto: «Vi spiego perché ho deciso di lasciare la Sampdoria»

L’ormai ex centrocampista della Sampdoria, Edgar Barreto, ha motivato il suo addio ai doriani

Edgar Barreto ha deciso di concludere dopo 5 anni l’avventura alla Sampdoria. L’ormai ex centrocampista dei blucerchiati ha parlato dei motivi che lo hanno portato a questa scelta, ai microfoni de Il Secolo XIX.

ADDIO – «Venerdì mattina sono passato al Mugnaini a salutare… sembrava un giorno normale, tanti sorrisi, qualche battuta, “cambiati e vieni a allenarti”… Ho rescisso il contratto. Non si erano creati i presupposti giusti per il prolungamento. Il Covid poi ha fatto un casino. La priorità per me è dare tranquillità alla mia famiglia. Tanti dettagli, grandi o piccoli, che mi hanno portato a prendere questa scelta. Mi è dispiaciuto tantissimo chiudere così, diciamo che ho anticipato i tempi di un mesetto. Senza questo maledetto virus sarei arrivato regolarmente alla fine del mio contratto».