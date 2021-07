Barrow positivo al Coronavirus: l’annuncio ufficiale del Bologna

Musa Barrow è risultato positivo al Coronavirus: il comunicato ufficiale del Bologna in merito alle condizioni di salute dell’attaccante

«Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Musa Barrow, rientrato ieri a Casteldebole. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare».