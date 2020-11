Basaksehir, Skrtel punge: «Vorremmo giocare sempre contro lo United»

Martin Skrtel ha parlato dopo la vittoria del Basaksehir contro il Manchester United

Martin Skrtel, difensore dell’Istanbul Basaksehir, ai microfoni di Opera News ha lanciato una frecciata al Manchester United dopo la vittoria della squadra in Champions League per 2-1.

«Si tratta della nostra prima vittoria in assoluto in Champions League, vorremmo poter giocare contro il Manchester United ogni settimana. Penso sia normale perché ottenere la tua prima vittoria in assoluto contro di loro ti fa venire voglia di incontrarli più spesso. Lo trovo anche divertente…».