Bassetti: «Riapertura stadi? Sono i luoghi più sicuri, capienza al 15%»

Matteo Bassetti, infettivologo della clinica San Martino di Genova, ha parlato della riapertura degli stadi. Le sue parole

Matteo Bassetti, infettivologo della clinica San Martino di Genova, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della riapertura degli stadi.

RIAPERTURA STADI – «Lo dico da almeno un paio di settimane: lo stadio rimane uno dei luoghi più sicuri che ci possono essere se si mettono in pratica cose come il distanziamento e si riesce a regolamentare ingressi e uscite. Ovviamente non stiamo parlando di una capienza del 100% ma si può arrivare a un 10-15%. Se una persona entra separatamente dalle altre allo stadio, si siede a 4 metri da un’altra e si mette la mascherina, visto che siamo all’aperto non vedo problemi. L’ingresso e l’uscita sono regolamentabili. Il biglietto è acquistabile online, si tratta di scaglionare gli accessi, dicendo per esempio che chi ha il posto nel settore 1 arriva alle 13.30 oppure non entra, come si fa per la vaccinazione: se arrivi alle 13.40 non si fa, sennò si crea un assembramento».

PIENA CAPIENZA DEGLI STADI – «Se la vaccinazione va come deve andare e i contagi si abbassano, per la prossima primavera torneremo a una capienza quasi normale.In queste cose si devono guardare quelli più bravi di noi, come gli inglesi e gli americani. Negli Usa stanno pensando già alla capienza completa per le arene indoor…».