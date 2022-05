Bastoni, promessa con sfottò alla Juve: «Quando vincono una finale…»

Alessandro Bastoni fa una promessa al noto tifoso interista, con sfottò all’indirizzo della Juve dopo la finale di Coppa Italia vinta

In casa Inter è stata grande festa per aver battuto la Juve in finale di Coppa Italia. Tra i più esaltati nel post-partita c’è stato Alessandro Bastoni, che si è pure lasciato andare ad uno sfottò ai bianconeri.

In una delle storia apparse sul profilo del tiktoker Tommy Cassi, il difensore interista ha infatti promesso di apparire in un suo video solo quando la Juve vincerà una finale contro la sua squadra.