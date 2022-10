Batistuta: «Cassano mi trova antipatico? É un complimento»

Le parole di Batistuta: «Adesso sorrido di più, sono più rilassato. Per me il calcio è stato un lavoro ed una responsabilità»

La Nazione di Firenze ha intervistato Gabriel Omar Batistuta. Di seguito le sue parole, con una risposta a Cassano, che aveva detto di trovarlo antipatico.

STATO D’ANIMO – «Adesso sorrido di più, sono più rilassato. Per me il calcio è stato un lavoro, un lavoro bello ma anche una grande responsabilità. C’è gente che pagava per vedermi e non potevo permettermi che fosse solo un gioco. Quindi prendevo tutto sul serio e non avevo spazi per rilassarmi, apparivo duro. Basta una battuta per montare un polverone e voi giornalisti siete sempre in agguato. Adesso sono decisamente più simpatico».

CASSANO – «Essere considerato antipatico da Cassano mi sembra un bel complimento… Le racconto una cosa: appena arrivato a Roma l’ho visto spaesato non riusciva a ambientarsi, ho parlato con mia moglie, l’abbiamo portato a casa nostra e adesso sentire che parla così mi dispiace proprio. Mi fa tenerezza. Non ha approfittato della possibilità che gli ha dato il calcio per crescere come persona».