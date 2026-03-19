Batosta Gattuso, in tre saltano i playoff: è emergenza totale

Il ct Gattuso dovrà fare i conti con una vera emergenza in vista dei playoff: centrocampo ridotto ai minimi termini, in tre sicuramente out

Se il buongiorno si vede dal mattino, per l’Italia i playoff iniziano proprio male. Il ct Gattuso, a una settimana dalle convocazioni, fa la conta dei superstiti e spera di non perdere altri pezzi nei prossimi giorni. Sono già tre i sicuri assenti ai playoff e tutti si concentrano dalla mediana in su. Una vera emergenza che potrebbe ulteriormente ingigantirsi nelle prossime ore, se dovessero arrivare brutte notizie per Sandro Tonali.

Ma iniziamo dagli assenti sicuri: Mattia Zaccagni non potrà fare parte dei convocati dell’Italia per la sfida contro l’Irlanda del Nord e (speriamo) la finale contro Galles o Bosnia. L’esterno della Lazio ha riportato un nuovo infortunio durante la sfida contro il Milan e l’esito degli esami non lascia scampo: quaranta giorni almeno di stop e per lui addio alla possibilità di rispondere alla convocazione della Nazionale.

Quella che sarebbe arrivata anche per Antonio Vergara e Marco Verratti. Il talento emergente del Napoli era pronto a fare il suo esordio con la maglia azzurro Italia, ma la flascite plantare lo ha costretto ai box: tornerà tra almeno un mese e dovrà sperare nella qualificazione ai Mondiali per giocarsi poi le sue carte nel finale di stagione. Per Verratti, invece, sarebbe stato un ritorno dopo un paio di anni di assenza: il centrocampista, che attualmente gioca in Qatar, è stato costretto ad un intervento al ginocchio che lo ha tagliato fuori dai playoff.

Italia, Tonali a rischio per i playoff: le ultime

Come se non bastasse, durante Barcellona-Newcastle di Champions si è fatto male Tonali. Il centrocampista ex Milan ha riportato un problema fisico non meglio precisato: il tecnico Howe ha parlato di un problema all’inguine o all’anca e al possibile forfait nella gara del weekend.

La risonanza magnetica a cui si sottoporrà oggi chiarirà l’esatta entità dell’infortunio e la disponibilità del calciatore per la Nazionale. Una Nazionale che dovrà fare i conti anche con le non perfette condizioni fisiche di Kean: il centravanti della Fiorentina ha saltato le ultime partite per un problema alla tibia, ma dovrebbe essere in campo questa sera in Conference League.

Tonali a rischio per i playoff (Instagram Sandro Tonali) – Calcionews24.com

Non al meglio anche Bastoni, alle prese con una contusione rimediata nel derby: il difensore dell’Inter tornerà a disposizione di Chivu per la sfida di domenica contro la Fiorentina e ci sarà tra i convocati. Con lui si spera anche Tonali perché l’Italia di Gattuso ha bisogno di tutti i suoi big per arrivare ai Mondiali.