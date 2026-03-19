Nazionali
Batosta Gattuso, in tre saltano i playoff: è emergenza totale
Il ct Gattuso dovrà fare i conti con una vera emergenza in vista dei playoff: centrocampo ridotto ai minimi termini, in tre sicuramente out
Se il buongiorno si vede dal mattino, per l’Italia i playoff iniziano proprio male. Il ct Gattuso, a una settimana dalle convocazioni, fa la conta dei superstiti e spera di non perdere altri pezzi nei prossimi giorni. Sono già tre i sicuri assenti ai playoff e tutti si concentrano dalla mediana in su. Una vera emergenza che potrebbe ulteriormente ingigantirsi nelle prossime ore, se dovessero arrivare brutte notizie per Sandro Tonali.
Ma iniziamo dagli assenti sicuri: Mattia Zaccagni non potrà fare parte dei convocati dell’Italia per la sfida contro l’Irlanda del Nord e (speriamo) la finale contro Galles o Bosnia. L’esterno della Lazio ha riportato un nuovo infortunio durante la sfida contro il Milan e l’esito degli esami non lascia scampo: quaranta giorni almeno di stop e per lui addio alla possibilità di rispondere alla convocazione della Nazionale.
Quella che sarebbe arrivata anche per Antonio Vergara e Marco Verratti. Il talento emergente del Napoli era pronto a fare il suo esordio con la maglia azzurro Italia, ma la flascite plantare lo ha costretto ai box: tornerà tra almeno un mese e dovrà sperare nella qualificazione ai Mondiali per giocarsi poi le sue carte nel finale di stagione. Per Verratti, invece, sarebbe stato un ritorno dopo un paio di anni di assenza: il centrocampista, che attualmente gioca in Qatar, è stato costretto ad un intervento al ginocchio che lo ha tagliato fuori dai playoff.
Italia, Tonali a rischio per i playoff: le ultime
Come se non bastasse, durante Barcellona-Newcastle di Champions si è fatto male Tonali. Il centrocampista ex Milan ha riportato un problema fisico non meglio precisato: il tecnico Howe ha parlato di un problema all’inguine o all’anca e al possibile forfait nella gara del weekend.
La risonanza magnetica a cui si sottoporrà oggi chiarirà l’esatta entità dell’infortunio e la disponibilità del calciatore per la Nazionale. Una Nazionale che dovrà fare i conti anche con le non perfette condizioni fisiche di Kean: il centravanti della Fiorentina ha saltato le ultime partite per un problema alla tibia, ma dovrebbe essere in campo questa sera in Conference League.
Non al meglio anche Bastoni, alle prese con una contusione rimediata nel derby: il difensore dell’Inter tornerà a disposizione di Chivu per la sfida di domenica contro la Fiorentina e ci sarà tra i convocati. Con lui si spera anche Tonali perché l’Italia di Gattuso ha bisogno di tutti i suoi big per arrivare ai Mondiali.