Bayer Leverkusen, Havertz: il tedesco fa la differenza da prima punta

Havertz ha realizzato una doppietta nel successo esterno del Bayer Leverkusen a Monchengladbach. Il tedesco ha giocato da prima punta

La ripresa della Bundesliga è caratterizzata da uno strepitoso rendimento da parte di Kai Havertz. Schierato in una sorprendente posizione di prima punta, il talento tedesco ha realizzato le bellezza di 4 gol in 2 partite. Havertz è in costante movimento, svaria su tutto il fronte d’attacco per accelerare la manovra del Bayer Leverkusen.

Un esempio è l’azione del rigore procurato (e trasformato da Havertz stesso). Come si vede nella slide sopra, il 29 viene incontro mentre Bellarabi va ad aggredire la profondità. Havertz lo manda poi solo davanti alla porta con un preciso filtrante.