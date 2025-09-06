Bayer Leverkusen, Thiago Motta in pole per la panchina dopo l’esonero di Ten Hag

Bayer Leverkusen, l’ex tecnico della Juevntus Thiago Motta in pole per la panchina dopo l’esonero di Ten Hag. Le ultimissime

Il Bayer Leverkusen è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero lampo di Erik Ten Hag, tecnico olandese ex Ajax e Manchester United, sollevato dall’incarico dopo appena tre giornate di Bundesliga. La decisione, secondo fonti vicine al club, sarebbe maturata a causa di un rapporto mai realmente decollato con lo spogliatoio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i principali candidati figura Thiago Motta, ex centrocampista di Inter e Paris Saint-Germain e fino a pochi mesi fa allenatore della Juventus. Il tecnico italo-brasiliano, fermo da sei mesi, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in un contesto competitivo come quello tedesco.

I dettagli dell’operazione

Thiago Motta è ancora sotto contratto con la Juventus, ma un suo approdo in Germania porterebbe benefici anche al club bianconero. L’eventuale risoluzione anticipata permetterebbe infatti un risparmio stimato in circa 15 milioni di euro tra ingaggio e costi dello staff tecnico. Una cifra importante, che darebbe alla dirigenza maggiore margine di manovra sul mercato e nella pianificazione futura.

Il Leverkusen, reduce da un’estate di profonda rivoluzione, vede in Motta il profilo ideale per guidare una squadra giovane e in piena trasformazione. In pochi mesi, il club ha salutato pedine fondamentali come Jonathan Tah (difensore centrale passato al Bayern Monaco), Granit Xhaka (centrocampista approdato al Sunderland), Victor Boniface (attaccante al Werder Brema) e il talento Florian Wirtz (trequartista trasferitosi al Liverpool insieme al terzino Jeremie Frimpong).

Una sfida europea per Motta

Per Thiago Motta, che alla Juventus ha vissuto un’esperienza intensa ma breve, questa sarebbe un’occasione per dimostrare le proprie capacità in un campionato in crescita come la Bundesliga. La sua filosofia di gioco, basata su pressing alto e costruzione dal basso, potrebbe adattarsi bene alle caratteristiche della rosa delle “Aspirine”.

La trattativa è in corso e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi decisivi. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, la Juventus si libererebbe di un contratto oneroso, guadagnando flessibilità economica e strategica.

Resta da capire se Motta accetterà la sfida tedesca o se, come spesso accade nel calcio moderno, la decisione finale sarà frutto di valutazioni complesse e tempistiche serrate.