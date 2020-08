Bayern Monaco, Salihamidzic: «Rinnovo Alaba? Non è il momento di parlarne»

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha parlato del rinnovo contrattuale di David Alaba

«Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne. La tensione è in aumento qui a Monaco per la partita di sabato. Ci concentriamo solo sulla sfida contro il Chelsea. E finora ho la mia linea. A un certo punto verrà presa una decisione, e quando arriverà la comunicheremo. Qui al Bayern, ovviamente, vogliamo tutti che David rimanga qui. Proveremo a fare di tutto, acceleriamo e non solo a parole. Ma è ovviamente una decisione di David se restare qui o no. Ma se restasse saremmo tutti molto, molto felici».