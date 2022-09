Bayern Bayer Leverkusen: Nagelsmann riparte?

Riparte la corsa alla Bundesliga: il Bayern Monaco di Nagelsmann riparte dopo il periodo di crisi? I bavaresi chiamati a rispondere presenti

Stasera la Bundesliga riprende il suo cammino con Bayern-Bayer Leverkusen. Una gara molto importante per i padroni di casa, precipitati in una crisi di risultati – 3 pareggi e una sconfitta – che risulta difficile da comprendere tenendo conto di due aspetti.

In primis, in ordine d’importanza, il 2-0 sul Barcellona. Una vittoria tipica dei bavaresi, un exploit in Champions League dimostrando anche di essere capaci di soffrire e di avere, però, la forza per poi risolvere la pratica con pochi minuti di grande calcio, un vero e proprio saggio su cosa significhi essere grandi quando ce n’è bisogno.

Il secondo dato di grande fiducia è il primo in ordine di tempo. Il Bayern ha iniziato la stagione rifilando 5 gol al Lipsia in Supercoppa e altrettanti all’esordio in Bundesliga solo nel primo tempo con l’Eintracht, per poi aggiungerne ancora uno sul finale di gara. Una capacità realizzativa che i campioni di Germania hanno poi diminuito, pur restando a tutt’oggi il miglior attacco del torneo. Ma Nagelsmann non è soddisfatto e ha detto che è il caso di riflettere sull’opportunità di muoversi sul mercato per cercare una prima punta. Stasera toccherà a Mané, che non segna da 5 partite, provare ad esorcizzare il fantasma più concreto e ingombrante che esista, nonostante quando si sia rimaterializzato in Champions non abbia colpito: Robert Lewandowski.

Il distacco dalla vetta è a questo punto di 5 punti. Nagelsmann è stato molto onesto: «Ragionerò su tutto, me compreso». Farlo con una vittoria sarebbe il modo migliore per non prendere decisioni sbagliate