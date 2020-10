Ennesima fumata nera sul rinnovo tra il Bayern Monaco e David Alaba. Juventus e Inter restano alla finestra sul difensore austriaco, in scadenza la prossima estate

Nuova fumata nera nelle trattative per il rinnovo di contratto tra David Alaba e il Bayern Monaco. Il duttile difensore austriaco è in scadenza il prossimo giugno e manca ancora l’accordo sul possibile prolungamento come scrive la Bild.

A vuoto il nuovo tentativo dei bavaresi, con Alaba che chiede un ingaggio da 15 milioni di euro netti come base fissa, contro gli 11 milioni più 6 di bonus fino al 2026 che mette sul piatto invece la società. Juventus e Inter seguono con attenzione gli scenari sul giocatore insieme al PSG e alle big di Premier e Liga.