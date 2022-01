Bayern Monaco, altri due positivi al Covid: il comunicato ufficiale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bayern Monaco ha comunicato la positività al Covid di due altri suoi tesserati: le ultime sulla situazione in casa dei bavaresi

Lucas Hernandez e Tanguy Nianzou sono positivi al Covid. A comunicarlo è il Bayern Monaco tramite i propri canali ufficiali.

COMUNICATO – Altri due giocatori dell’FC Bayern sono risultati positivi al coronavirus e ora si stanno autoisolando nella loro posizione attuale. I giocatori sono Lucas Hernandez (alle Maldive) e Tanguy Nianzou. Entrambi stanno bene. Per Leroy Sane, Josip Stanisic e Dayot Upamecano, una diagnosi non è ancora stata ricevuta».