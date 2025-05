Bundesliga, il Bayern Monaco è campione di Germania! Decisivo il pareggio del Bayer Leverkusen, primo titolo per Harry Kane

Il Bayern Monaco torna a vincere la Bundesliga, dopo aver mancato il titolo la scorsa stagione. Decisivo il pareggio del Bayer Leverkusen contro il Friburgo, con le aspirine che evitano quanto meno il ko con le reti di Wirtz e Tah che chiudono la partita sul 2-2 dopo i gol friburghesi di Eggestein e l’autogol di Hincapié.

🏆 𝐃𝐄𝐔𝐓𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆

Brought it home. For the club, for the fans, for the city. ❤️🤍#MiaSanMeister pic.twitter.com/jbYe1aj6NU

— FC Bayern (@FCBayernEN) May 4, 2025