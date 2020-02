L’allenatore del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick ha parlato in vista della grande sfida contro il Lipsia

«Non so cosa succederà la prossima stagione. Non posso prevedere il futuro. Il mercato è imprevedibile e non dipende da me, so solo che qui sto vivendo un momento stupendo»