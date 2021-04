Bayern Monaco, Flick: «Non ho ancora parlato del futuro con la società»

L’allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa preferendo il presente al futuro

Nella conferenza stampa pre Bayern Monaco Wolfsburg, Hansi Flick ha ammesso di non aver ancora discusso con la società per quanto riguarda la prossima stagione. Voci di corridoio lo darebbero vicino alla panchina della nazionale tedesca per il dopo Low.

“Ho parlato con Kahn dopo l’uscita dalla Champions con il PSG, ma non abbiamo discusso sulla prossima stagione. Ora c’è da pensare alla gara con il Wolfsburg che potrebbe regalare a questa squadra il trentesimo scudetto della sua storia”, ha spiegato l’allenatore dei bavaresi.