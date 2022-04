Bayern Monaco Haaland, spunta un retroscena: c’è stato un incontro a marzo

Il Bayern Monaco potrebbe inserirsi per arrivare ad Haaland: spunta anche un clamoroso retroscena su un incontro avvenuto a marzo

Il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Haaland per il post Lewandowski. L’attaccante polacco, che ancora non ha trovato accordo per il rinnovo, potrebbe essere rimpiazzato dal classe 2000.

Spunta anche un retroscena su un incontro avvenuto a marzo tra il ds Salihamidzic e il giocatore stesso. I bavaresi devono battere la concorrenza del Manchester City. Lo riporta Sport Bild.