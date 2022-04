Gabriel Jesus via dal Manchester City in estate?

Con Haaland sempre più vicino, Gabriel Jesus valuta l’addio al City. Dopo una stagione deludente sarebbe pronto ad una nuova avventura

Gabriel Jesus starebbe pensando di lasciare il Manchester City. Come riportato da Lance, il brasiliano non vuole perdere la chance per il Mondiale e avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il City, specie ora che con il possibile arrivo di Haaland, rischia di finire in panchina.

Il suo contratto scade nel 2023, ma l’ipotesi di un addio in estate e tutt’altro che remota.