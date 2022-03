Bayern Monaco, il rinnovo di Lewandowski non arriva: ipotesi cessione

Bayern Monaco, Robert Lewandowski non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i bavaresi. Non si esclude una possibile partenza

Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, Robert Lewandowski e il Bayern Monaco potrebbero dirsi addio alla fine della stagione.

Con un contratto in scadenza nel 2023, il centravanti polacco non è sicuro della propria permanenza e i contatti per il rinnovo non sono ancora stati avviati. Occhio al Manchester United come possibile destinazione per il futuro.