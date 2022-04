Bayern Monaco in 12, il ds del Friburgo: «Mai vissuta un’esperienza così»

Bayern Monaco in campo in 12, il ds del Friburgo spiega la situazione nel post partita. Le dichiarazioni di Jochen Saier

Ai microfoni di Sky Deutschland, il ds del Friburgo Jochen Saier ha parlato del caso Bayern Monaco, con i bavaresi che oggi hanno giocato una parte della gara in dodici.

LE PAROLE – «Devo riguardare con calma quanto accaduto. Ci siamo accorti subito che il Bayern Monaco stava giocando con 11 giocatori di movimento più il portiere, dunque abbiamo richiamato l’attenzione dell’arbitro: non so per quanto tempo abbiano giocato in 12, poi ad un certo punto abbiamo visto Coman uscire dal campo e la situazione è tornata alla normalità. Non avevo mai vissuto un’esperienza così bizzarra, non posso dire se avrà delle conseguenza perché faremo le nostre valutazioni: l’arbitro ha valutato la situazione a lungo prima di far riprendere il gioco, noi penseremo a cosa fare».