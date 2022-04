Bayern Monaco in campo in 12: «Nessuno se ne sarebbe accorto...»

Nel corso della partita contro il Friburgo, il Bayern Monaco si è ritrovato a giocare in 12: il caso

Nei minuti finali di Friburgo-Bayern Monaco, match vinto dai bavaresi, l’arbitro si è trovato a dover interrompere la partita perché gli ospiti erano in campo con 12 uomini. A spiegare quanto avvenuto, ai microfoni di Sky Deutschland, è stato Nico Schlotterbeck, difensore dei padroni di casa.

LE PAROLE – «Ho notato che Sule è entrato in campo ma nessuno è uscito, dunque ho subito contato i giocatori del Bayern Monaco e poi ho avvisato l’arbitro. Penso che se non avessi segnalato la cosa, Dingert non si sarebbe mai accorto della situazione».