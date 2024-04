Bayer Leverkusen, annata clamorosa: il dato è impressionante

Il Bayer Leverkusen ha messo a segno ben quindi marcature dal novantesimo in poi tra tutte le competizioni

Per rimanere imbattuti per così tanto tempo ci vuole senza dubbio qualità, gioco, affiatamento e molto altro, ma senza dimenticare la provvidenza. Oppure la fortuna, come direbbero altri. Fatto sta che il dato sul Bayer Leverkusen è clamoroso.

Tra tute le competizioni, la squadra campione di Germania ha siglato ben 15 reti dal 90esimo in poi in 14 partite: dalle due volte con il Bayern Monaco alle quattro col Qarabag tra gironi e fase ad eliminazione diretta fino al recente pareggio al 97esimo contro il Borussia Dortmund.