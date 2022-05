Bayern Monaco, Kahn risponde a Lewandowski: «Certe dichiarazioni non portano da nessuna parte»

Il CEO del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha risposto a distanza a Robert Lewandowski che ha annunciato di voler lasciare il club

Ai microfoni di Sport1, Oliver Kahn ha risposto alle dichiarazioni di Robert Lewandowski, che affermava di voler lasciare il Bayern Monaco.

LE PAROLE – «Non so dirvi perché Lewandowski abbia scelto questa strada per comunicare la propria volontà. Affermazioni del genere rilasciate in pubblico non ti portano da nessuna parte. Robert è diventato un giocatore di livello mondiale qui con noi e penso che dovrebbe sapere cosa significa il Bayern. L’apprezzamento non è una strada a senso unico».