Lewandowski: «La mia storia col Bayern è finita, questo è certo»

L’attaccante Lewandowski ha annunciato la fine della sua avventura al Bayern Monaco

Roberto Lewandowski, in una intervista a Sport, ha annunciato la fine del suo rapporto con il Bayern Monaco a un anno dalla scadenza del contratto.

L’ANNUNCIO – «Non mi piace questa situazione. Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern Monaco è finita. Non vedo nessuna possibilità di continuare a giocare in questo club. Ora vorrei concentrarmi sulla Polonia; dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione ma non ci sono possibilità che io resti al Bayern».