Bayern Monaco, Kimmich: il tedesco è eccezionale nel gioco lungo

Kimmich è uno dei leader tecnici del Bayern Monaco. Davanti alla difesa, ha qualità incredibili nel gioco lungo

Il Bayern Monaco di Fick, a un passo dall’ennesima Bundesliga, è una delle squadre più in forma in Europa. Uno dei trascinatori è Joshua Kimmich, ormai diventato un mediano . In coppia con Thiago Alcantara, rende il Bayern una squadra con una fantastica uscita del pallone: è quasi impossibile pressare i bavaresi in avanti.

Kimmich ha anche qualità sensazionali nel gioco lungo: effettua cambi di campo millimetrici, così come palloni precisissimi che scavalcano le difese avversarie. Basti pensare che, nonostante sia un centrocampista, è stato il giocatore che contro il Bayer Leverkusen ha fatto più cross: 6. Inoltre, Kimmich ha fatto il terzo assist in occasione del terzo gol del Bayern Monaco: un meraviglioso lancio da dietro che ha messo Gnabry solo davanti al portiere.