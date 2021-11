Bayern Monaco, Klinsmann: «Lewandowski vale Messi e Ronaldo»

Jurgen Klinsmann incensa Robert Lewandowski. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante sul bomber del Bayern Monaco

Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, Jurgen Klinsmann ha incensato il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

DICHIARAZIONI – «E’ difficile da spiegare a parole questo straordinario giocatore, Robert Lewandowski. E’ come il vino, più vecchio, più buono. E’ un professionista esemplare come Messi e Ronaldo. Sa come comportarsi sia dentro che fuori dal campo. Se riceve tre o quattro palle gol, ne mette dentro almeno il 70%. E’ un giocatore eccezionale. Ha vinto la Scarpa d’oro anche abbastanza in ritardo e in età avanzata per la sua carriera ma è straordinario».