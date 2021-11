Manchester City, Guardiola: «Con Ronaldo lo United è ancora più forte»

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro lo United

TENSIONE – «Non sento molto l’atmosfera perché mi alzo la mattina e vado al centro sportivo. Passo qui 10, 12 o 14 ore e poi torno a casa. Non vado nei bar o nei ristoranti per sentire com’è l’atmosfera. Immagino che la gente la viva in modo speciale, io devo preparare la gara per vincere».

MANCHESTER UNITED – «Loro hanno vinto diverse partite contro di noi e faccio loro i complimenti. È lo United, cos’altro posso dire? Con Ronaldo sono ancora più forti».

RONALDO – «Normalmente non parlo di giocatori di altre squadre, ma sono sicuro che Cristiano Ronaldo è felice al Manchester United, e il club lo è con lui».