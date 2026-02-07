Bayern Monaco, Kompany rivela: «Abbiamo la stessa fame di sempre. Rinnovo Gnabry? Ecco la verità»

Bayern Monaco, Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hoffenheim. Le sue dichiarazioni

Alla vigilia del confronto casalingo con l’Hoffenheim, Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco ha parlato in conferenza stampa. Sarà un turno importante, la ventunesima giornata vede i campioni di Germania affrontare la terza in classifica e il vantaggio sul Borussia Dortmund, si è ridotto di 5 punti nelle ultime due gare, passando da un netto +11 a un più contenuto +6. Ecco le principali tematiche affrontate da Kompany.

L’HOFFENHEIM «Sono una squadra che lavora molto duramente, con un buon mix di profili diversi. Sono molto attivi. Abbiamo sempre dimostrato che quando una squadra vuole portare quell’intensità in campo, noi ci siamo e possiamo giocare bene. Penso sia sempre positivo quando un avversario porta quell’intensità. È un bene anche per i tifosi. Tira fuori il meglio da una partita. Siamo pronti per questa sfida, perché questa è una delle nostre forze, ma anche una delle loro»

LA DIFESA «Il mio ruolo è guardare tutto molto attentamente. Il fatto che stiamo segnando molti gol fa parte del mio ruolo. Anche voler subire il minor numero di gol possibile fa parte del mio ruolo. Non ci piace subire gol, ma rimaniamo la miglior difesa in Germania. Dobbiamo trovare un equilibrio, fare meglio, ma considerare anche che nessuno sta facendo meglio di noi. Dobbiamo guardare le cose in quel contesto, se dipenda dal numero di partite o dalla struttura. Cerchiamo sempre di essere propositivi. Abbiamo segnato 74 gol. Questa è l’altra faccia della medaglia. Dovrebbe essere considerato accettabile. Non è tutto bianco o nero».

VUSKOVIC IPOTESI DI MERCATO «Innanzi tutto, ci occuperemo delle nostre questioni contrattuali interne. Quando avremo risolto questo, allora avremo difensori centrali di alto livello. Questo non significa che Vuskovic non sia un ottimo giocatore. Ma abbiamo anche noi ottimi difensori centrali. Il nostro focus principale è sulle nostre questioni interne, come è noto»

IL BORUSSIA DORTMUND «Non sono preoccupato di questo. Devi stare nel tuo posto e prendere le cose con calma, una partita alla volta, e continuare ad andare avanti. A un certo punto raggiungi il tuo obiettivo»

LE AMBIZIONI DELLA SQUADRA «È la stessa fame di sempre. Abbiamo avuto sette partite in 20 giorni. Abbiamo mostrato quella fame dal 1° gennaio, incluse quelle prime partite con quei risultati. Ma quando hai così tante partite, anche in trasferta, una settimana come quella che abbiamo appena avuto a volte è un bene. Puoi godertela. Abbiamo potuto prepararci. Avremo di nuovo tre partite in sei giorni la prossima settimana, ma poi avremo tre settimane come questa».

IL RINNOVO DI GNABRY «Serge ha spesso mostrato le sue qualità. Inoltre, è molto importante nello spogliatoio. Ha un ruolo speciale, anche fuori dal campo. Apprezzo il suo ruolo. Crediamo che possa continuare a fare quello che ha fatto ultimamente anche nei prossimi anni».