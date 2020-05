Bayern Monaco, Lewandowski: «Bello essere di nuovo a casa»

Dopo il trionfo fuori casa contro l’Union Berlino, il Bayern Monaco di Robert Lewandowski strappa una vittoria anche contro l’Eintracht Francoforte alla ripresa della Bundesliga.

«E’ bello essere di nuovo a casa», ha scritto il calciatore polacco sui propri canali social dopo il 5-2. Il bomber ha segnato sia contro l’Eintracht sia contro l’Union Berlino.

Its good to be back at home @FCBayern 🤜🤛 pic.twitter.com/Ord3fmOGoZ

— Robert Lewandowski (@lewy_official) May 23, 2020