Lewandowski ha trascinato il Bayern Monaco anche contro il Fortuna Dusseldorf. Nel terzo gol, fa una giocata di grande livello

Lewandowski ha realizzato l’ennesima doppietta in Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf. In occasione del terzo gol, è proprio il polacco che innesca l’azione, come si vede nella slide sopra.

Il suo movimento spalle alla porta, non lontano dal centrocampo, porta infatti fuori posizione i difensori avversari, che lo seguono. Kimmich approfitta dello spazio che si viene a creare, con la sponda di Lewa che è decisiva. Nel proseguimento dell’azione, il polacco trova poi il gol.