Bayern Monaco: l’intesa tra Muller e Pavard

In Union Berlino-Bayern Monaco, Muller ha creato continui spazi per i compagni. Pavard ha sfruttato molto queste situazioni

Nel Bayern Monaco, Muller è fondamentale nel creare spazi per i compagni. Più che per la pulizia dei passaggi, l’attaccante baverese usa soprattutto il movimento senza palla per fare la differenza.

Un esempio nella slide sopra: si defila, portando via il difensore e liberando la sovrapposizione interna di Pavard. Muller è poi preciso nel tocco per il compagno, servendolo sulla corsa. Insomma, non c’è giocatore che non si esalta nell’associarsi con un profilo di questo tipo.