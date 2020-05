Bayern Monaco: Muller fa la differenza contro l’Eintracht

Muller è un generatore enorme di gol per il Bayern Monaco. Ha fatto la differenza anche contro l’Entracht Francoforte

Pure contro l’Eintracht, Muller ha dato al Bayern Monaco gol e assist, consentendo ai bavaresi di vincere 5-2.

Il tedesco è entrato anche in occasione della terza rete con una giocata decisiva. Come si vede nella slide sopra, defilandosi crea lo spazio per la corsa interna di Coman, con cui chiude l’uno-due. Oltre alla precisione nell’appoggio, è fondamentale il movimento del tedesco poiché crea lo spazio per il francese. Questo è il grande talento di Muller, l’aspetto che lo rende un rifinitore sublime. Ossia, la sue grandi letture senza palla.