Bayern Monaco, Nagelsmann: «De Ligt importante per noi, ha bisogno di tempo»

L’allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann ha parlato dell’ambientamento di De Ligt

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza di Matthijs de Ligt.

LE PAROLE – «Matthijs è un giocatore incredibilmente importante per noi. Si allena molto in campo e cerca di sostenere tutti. Penso sempre che un nuovo giocatore abbia bisogno di tempo per abituarsi alle cose. Matthijs sarà un giocatore molto importante, è un candidato per l’undici titolare di domani».