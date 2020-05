Bayern Monaco, Neuer: «Una vittoria pesantissima»

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è intervenuto al termine del match vinto contro il Borussia Dortmund

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è intervenuto al termine del match vinto contro il Borussia Dortmund. L’estremo difensore è davvero soddisfatto, come si nota nelle dichiarazioni riportate da TMW:

«Bisogna essere sempre pronti per partite come quelle contro il Borussia Dortmund. È stato un passo importante e una vittoria pesantissima per noi», ha concluso il portiere dei bavaresi. Ora il Bayern si ritrova a +7 punti dal Borussia, in attesa del risultato del Lipsia.