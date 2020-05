Bayern Monaco: perché Goretzka è prezioso per Flick

Goretzka non è molto appariscente, ma è utile per il Bayern Monaco. Ha ottimi movimenti senza palla che aiutano la squadra

Nel 4231 del Bayern Monaco, nominalmente Leon Goretzka gioca alle spalle di Lewandowksi. Nella pratica, si muove molto in verticale, arretrando spesso la propria posizione. I bavaresi, infatti, impostano con un quadrilatero formato dai due difensori centrali più Kimmich e Thiago Alcantara, i quali garantiscono (grazie a una tecnica eccelsa) un’uscita pulita del pallone.

Capita a volta che Goretzka arretri, per dare più soluzioni di passaggio al portatore e consentire così di uscire dalla pressione avversaria. Un esempio nella slide sopra: il suo movimento a venire incontro preoccupa l’attaccante, che si apre leggermente. In tal modo, Boateng ha la soluzione di passaggio per Thiago Alcantara.