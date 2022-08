Bayern Monaco, Salihamidzic: «Addio Lewandowski? City e Liverpool per anni senza un 9...»

Il d.s. del Bayern Monaco Salihamidzic ha parlato dell’assenza di un vero 9 nella squadra bavarese

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, in una intervista a Süddeutsche Zeitung ha parlato dell’assenza in squadra di un vero 9 dopo l’addio di Lewandowski.

LE PAROLE – «Manchester City e Liverpool hanno avuto successo per anni senza un numero 9. Potremmo sostituire quattro giocatori quasi della stessa qualità per quattro posizioni. Le voci su Kane? Sono solo voci al momento. Abbiamo tante qualità offensive, sono rare in Europa. Ora tocca all’allenatore e al suo staff sfruttarle».