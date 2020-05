Thiago Alcantara ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco. Tre le numerose qualità, il catalano ha un cambio di passo eccezionale

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo di Thiago Alcantara, forse il principale leader tecnico della squadra. Davanti alla difesa, il giocatore spagnolo è determinante nel dettare i tempi alla manovra e organizzare il palleggio.

Oltre a una visione di gioco pazzesca, ha un eccezionale cambio di passo, come sottolinea Whoscored.com. Tra chi ha provato almeno 50 dribbling in europa, Thiago è quello con la percentuale di riuscita maggiore. Flick si aggrappa al suo talento per quando la stagione ripartirà.