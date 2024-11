Belahyane è l’obiettivo numero uno di una big per gennaio: le ultime

Belahyane è finito nel mirino di una big di Serie A: il centrocampista del Verona è il loro obiettivo numero uno per il mercato di Gennaio

Belahyane è in cima alla lista del mercato Milan per potenziare il reparto di centrocampo a gennaio. A riportarlo è Tuttosport spiegando che molto probabilmente i rossoneri interveranno per cercare un vice Fofana.

Il giocatore marocchino del Verona è in pole position sia per i costi che perché la trattativa sarebbe più semplice rispetto ad altri due nomi come Frendrup del Genoa e Cardoso del Betis.