Belgio Italia, apprensione in panchina: lieve malore per Oriali

Momenti di apprensione in panchina in Belgio-Italia: malore per Lele Oriali nel corso del quarto di finale di Euro 2020

Momenti di apprensione in panchina nel corso di Belgio-Italia. In concomitanza con il brutto infortunio di Leonardo Spinazzola, preoccupazione anche in panchina.

Come riferito da Rai Sport lieve malore per Lele Oriali in panchina che si è sentito male nel finale di secondo tempo della gara contro il Belgio. Situazione che pare essere rientrata per il collaboratore di Mancini in panchina.