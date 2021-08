Bella e con anima. La Fiorentina di Gonzalez e Vlahovic farà innamorare

Sono passate solo due giornate di Serie A , ma la Fiorentina presenta il marchio di Vincenzo Italiano ben evidente. Fa sorridere pensare come il tecnico sia già entrato prepotentemente nella testa dei giocatori, il sorriso si allarga ancora di più se si pensa alla prestazione sfoderata dai viola contro il Torino. La gara contro la Roma aveva già mandato dei segnali che la Fiorentina con i granata ha saputo trasformare in fatti. Bella, è questa la prima Fiorentina che in un Franchi finalmente “riempito” dai tifosi ha divertito e giocato spensierata. E finalmente si vede chiarissima un’identità che da troppo tempo mancava a questa squadra, ancora prima di calciatori del livello di Nico Gonzalez .

Ah, a proposito. Nico Gonzalez? Un alieno atterrato sul prato del Franchi. E la coppia con Vlahovic, un gigante, è di quelle da sogno, destinate a entrare con forza nel cuore dei tifosi.

CALCIOMERCATO – Capitolo trattative effettuale, la Fiorentina è sicuramente una delle squadre italiane che ha meglio figurato al tavolo dei trasferimenti. Spicca Nico Gonzalez che ha già dimostrato con i fatti che l’investimento fatto per portarlo all’ombra di Ponte Vecchio sarà ripagato. Torreira avrà tempo di inserirsi e basterà riassaggiare il campo per tornare a stupire come quando indossava la maglia della Sampdoria, lo stesso calciatore corteggiato da mezza Europa che in Serie A ha dimostrato la pasta del regista vero. Romantico il ritorno di Nastasic, che saprà coprire con sicurezza il vuoto lasciato da Pezzella. Odriozola sarà invece una scommessa neanche troppo azzardata, una di quelle che ben presto potrebbero rientrare nella categoria operazioni intelligenti.