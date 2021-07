Bellerin Inter, si continua a trattare: in arrivo l’agente dello spagnolo

Continua la trattativa tra Inter e Arsenal per Hector Bellerin: l’agente del giocatore è atteso a breve a Milano

L’Inter continuerà a lavorare anche su Bellerin. L’appuntamento a Orlando è saltato per causa di forza maggiore, con Arsenal e Inter che hanno deciso di rinunciare alla Florida Cup.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la trattativa resta viva e nei prossimi giorni è atteso a Milano l’agente del calciatore spagnolo: logico pensare che in agenda abbia un appuntamento anche con l’Inter. La base di partenza resta la solita: la trattativa può andare a buon fine solo in prestito con diritto di riscatto, formula magica per sbloccare il mercato nerazzurro nell’imminente futuro.