Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania. L’Eintracht punta il talento del Sunderland

Jobe Bellingham, giovane talento del Sunderland e fratello minore di Jude, è attualmente in Germania per discutere un possibile trasferimento all’Eintracht Francoforte. Il centrocampista offensivo, classe 2005, ha attirato l’attenzione di diversi club della Bundesliga, tra cui Borussia Dortmund e RB Lipsia. A riportarlo è Sky Sports UK.

Bellingham ha iniziato la sua carriera nel Birmingham City, per poi trasferirsi al Sunderland nel 2023. Nella stagione appena conclusa, ha giocato 43 partite, segnando 4 gol e fornendo 3 assist, contribuendo in modo significativo alla promozione del club in Premier League.

Il Borussia Dortmund, club con cui il fratello Jude ha avuto successo, ha già incontrato Jobe e il suo entourage in Inghilterra all’inizio di maggio. Secondo le informazioni disponibili, il Dortmund sembra essere in vantaggio nella corsa per acquisire il giovane talento.

Jobe Bellingham ha dichiarato di voler prendere una decisione definitiva sul suo futuro entro la fine di questa settimana, indicando che le trattative sono in fase avanzata .

Con l’interesse di club prestigiosi e una decisione imminente, il futuro di Jobe Bellingham potrebbe presto prendere una direzione importante in un club della Bundesliga.